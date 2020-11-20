РЖД предоставили борющимся с COVID-19 медработникам скидку на проезд

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РЖД вместе с Минздравом РФ запустили акцию по поддержке медицинских работников, борющихся с COVID-19, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочерняя структура РЖД).

В пресс-службе пояснили, что акция позволяет врачам, а также среднему и младшему медицинскому персоналу совершать поездки в купе поездов формирования ФПК до места назначения и обратно со скидкой 50%.

Подробности предоставления скидки можно узнать в отделе кадров медицинского учреждения, а также в региональных органах управления здравоохранением. Совершить поездку за полцены можно до 1 апреля 2021 года.

В ФПК выразили благодарность и признательность за профессионализм и благородный труд всем работникам сферы здравоохранения и пожелали им приятных путешествий.

Ранее Владимир Путин поручил назначить дополнительные выплаты студентам-медикам, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Размер выплат составит до 10 тысяч рублей.

Также президент РФ сравнил работу на дому врачей, у которых диагностирован коронавирус, с подвигами времен Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что такой опыт – это личный выбор каждого специалиста.