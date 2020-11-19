Минцифры займется вопросами финансирования единой службы такси для врачей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам оперативного совещания поручил Минцифры РФ проработать вопросы финансирования единой службы такси для доставки врачей и лекарств лечащимся дома гражданам.
"Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры проработать возможность создания централизованного финансирования единой службы такси в целях оказания помощи в передвижении врачей, доставке лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам", – сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
Там пояснили, что прошедшее в четверг совещание было посвящено решению проблем со связью граждан с медицинскими учреждениями, которые накануне Владимир Путин поручил оперативно решить.
Также на оперативном совещании заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец отметила важность развития дистанционных форматов получения медицинской помощи, таких как телемедицина и курьерская доставка лекарств и предметов первой необходимости.
Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросам COVID-19, по итогам которого поручил проанализировать ситуацию с лечением заболевших коронавирусом на дому, а также решить вопрос связи пациентов с поликлиниками. Кроме того, Путин распорядился довести лекарства от COVID-19 до нуждающихся, а также предусмотреть новые выплаты для медиков, которые работают с инфицированными пациентами.
Владимир Путин поручил ускорить диагностику коронавируса
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