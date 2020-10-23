СМИ сообщили о новом механизме выплат медикам за работу с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Финансирование федеральных доплат медикам за работу с коронавирусом продолжится, однако будет организовано по новому механизму. Об этом сообщает "Коммерсант".
В издании отмечают, что, по мнению властей, изменение механизма допвыплат позволит избежать недопонимания между правительством и получателями средств. Подчеркивается, что начислять средства будут министерство труда и министерство здравоохранения на базе внебюджетного фонда.
Спецвыплаты врачам за работу с COVID-19 были введены по инициативе Владимира Путина в апреле. Изначально программа была запланирована на 3 месяца, однако она неоднократно продлевалась.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 6,5 миллиарда рублей медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Средства направлены на финансовое обеспечение данных выплат со стороны субъектов РФ.
В четверг, 22 октября, Михаил Мишустин вручил врачам государственные награды, знаками отличия отметили 27 специалистов.
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