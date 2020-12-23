Собянин выделил средства на бесплатное питание медиков в 2021 году

11:20
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств на бесплатное питание медиков в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 1,3 миллиарда рублей для организации бесплатного питания медработников в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.
С апреля 2020 года для медицинских работников, которые работают в стационарных условиях с пациентами с коронавирусной инфекцией, организовано при помощи департамента торговли и услуг бесплатное трехразовое питание. За это время 19 ресторанных сетей доставили медикам порядка 1,5 миллиона суточных рационов еды.
Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому студенты и ординаторы, которые в период пандемии работают в городских поликлиниках, получат дополнительные выплаты. Студенты получат 7 тысяч рублей в месяц, а ординаторы – 10 тысяч рублей в месяц. Ожидается, что новую выплату получат свыше трех тысяч человек.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 52 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам до конца зимы. Также правительство дополнительно выделило почти восемь миллиардов рублей на страховые единовременные выплаты.
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