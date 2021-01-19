В России выявили 21 734 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 21 734 новых случая коронавируса. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 440 человек, сообщает Оперативный штаб.

Больше всего случаев пришлось на Санкт-Петербург – 3 281, Москву – 3 115, Московскую область – 1 072. В Нижегородской области подтвержден 471 случай, в Ростовской области – 392, в Воронежской области – 391, в Свердловской области – 378.

На Красноярский край пришлось 322 случая, на Вологодскую область – 305, на Челябинскую область – 302, на Хабаровский край – 298, на Пермский край – 297, на Самарскую область – 286, на Республику Карелия – 282, на Архангельскую область – 261.

Всего в России зарегистрировано 3 612 800 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Костромской области – 0,1%, Республике Алтай, Республике Тыва – 0,2%, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Еврейской автономной области – 0,3%.

За последние сутки по стране подтверждено 586 смертей, за все время по стране умерли 66 623 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 23 262 человека, за все время в России вылечились 3 002 026 человек.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что в 2021 году пандемия коронавируса не закончится, вирус никуда не уйдет. При этом, по словам эксперта, новости о вакцинах дали надежду на стабилизацию ситуации с COVID-19 в мире.