Еще 4 532 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в столице выздоровели от коронавирусной инфекции 4 532 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Штабе подчеркнули, что за день в столице выявили 3 115 новых случаев коронавируса, госпитализированы были 1 233 человека. Скончались 84 человека с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – напомнили в Оперштабе.

В России за последние сутки выявили 21 734 новых случая коронавируса. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 440 человек. Всего в стране зарегистрировано 3 612 800 случаев коронавирусной инфекции.