Попова отметила тренд на снижение заболеваемости COVID-19 в России

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В России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

"Цифры у нас снижаются, вы видите, тренд идет на снижение. Мы все с вами делаем правильно", – отметила она на заседании коллегии управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Ранее Попова сообщила, что в 7 регионах России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Еще в 66 субъектах РФ идет стадия стабилизации. Попова подчеркнула, что в 83 регионах темп прироста заболевших коронавирусом составляет менее единицы. Исключение представляют Крым и Санкт-Петербург.