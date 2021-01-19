Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
25% коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободны в России, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Достаточное количество коек по всем регионам, 25% коечного фонда сегодня свободны и готовы принять", – заявил Мурашко.
Глава Минздрава добавил, что все находящиеся на амбулаторном лечении обеспечиваются лекарствами во всех регионах. Мурашко сообщил к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что в ведомстве подготовили и согласовали проект по дополнительному выделению 2,7 миллиарда рублей для закупки препаратов от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в резервном госпитале в "Сокольниках" ввели три новых корпуса. В них развернули 625 коек, 18 из которых предназначены для интенсивной терапии. Отмечается, что дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в соседних с госпиталем корпусах.
Подчеркивалось, что временные госпитали в Москве позволяют избежать перепрофилирования медицинских учреждений. Все организованные медучреждения полностью оборудованы и оснащены в соответствии с мировыми стандартами.
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