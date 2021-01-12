Мурашко заявил, что в РФ свободно 23% коек для пациентов с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Дефицита коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в России в праздники не было, на сегодняшний день свободно 23% коечного фонда, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под контролем. Количество коек было достаточным, медицинские службы своевременно выписывали пациентов из стационара, поэтому дефицита ни в одном регионе с койками не было. На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободно", – сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В целом, по словам министра, ситуацию с коронавирусом в России можно охарактеризовать как стабильную. В настоящее время около 215 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на лечении в российских больницах.
"В целом 215 тысяч получают стационарную помощь, на амбулаторном лечении находятся порядка 870 тысяч пациентов", – сообщил глава Минздрава.
Он также отметил, что в течение новогодних каникул медицинские службы продолжали оказывать помощь россиянам в полном объеме. По словам Мурашко, во всех регионах России были усилены медицинские бригады.
"В период новогодних праздников медицинская служба в полном объеме оказывала медицинскую помощь гражданам Российской Федерации. В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикацией, отравлениями, мы заблаговременно приняли необходимые подготовительные меры", – заявил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ситуации с распространением коронавируса в России есть стабилизация. По ее данным, в РФ отмечается снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения.
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