Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России выявили 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. 2 827 (12,3%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни, сообщили в Оперштабе.
На Москву пришелся 5 001 случай, на Санкт-Петербург – 2 731, на Московскую область – 1 083, на Нижегородскую область – 442, на Ростовскую область – 394, на Воронежскую область – 391, на Свердловскую область – 361, на Красноярский край – 315, на Вологодскую область – 303, на Хабаровский край – 302, на Челябинскую область – 291, на Пермский край – 287, на Самарскую область – 278, на Иркутскую область – 263, на Волгоградскую область – 260.
В Российской Федерации всего зарегистрировано 3 448 203 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0,1%, Республике Тыва, Республике Алтай – 0,2%, Магаданской области – 0,3%.
За последние сутки скончался 531 пациент, за весь период в России умерли 62 804 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 24 755 человек, за весь период по стране – 2 825 430.
Ранее ученые нашли способ вдвое сократить распространение коронавируса. По словам специалистов из США и Германии, контроль контактов необходимо осуществлять не только с точки зрения выявления тех, кто находится в зоне риска, но и тех, кто заразил пациента.
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