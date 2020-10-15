Врач заявил, что временные госпитали позволят избежать перепрофилирования больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работа временных госпиталей позволяет сохранить оказание плановой помощи и избежать перепрофилирования медицинских учреждений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главврача больницы имени Боткина, главного хирурга департамента здравоохранения Алексея Шабунина.

Он рассказал, что в столице уже больше недели пациентов с коронавирусом принимают временные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Врач отметил, что эти медучреждения полностью оборудованы и оснащены в соответствии с мировыми стандартами. Временные госпитали, по словам Шабунина, имеют все возможности для диагностики и лечения COVID-19.

"Начиная от приемного отделения с компьютерными томографами, палат интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких до современной экспресс-лаборатории. Ко всем койкам подведен кислород, у каждой кровати установлена кнопка вызова медсестры", – пояснил Шабунин.

Используемая в столице методика дает медучреждениям столицы возможность продолжать оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь в штатном режиме, отметил он.

"У нас в клинике разработан и применяется комплекс противоэпидемических мероприятий. Клиника уже вышла на доковидные производственные мощности по оказанию специализированной высокотехнологичной помощи по всем направлениям", – поделился главврач Боткинской больницы.

Также Шабунин подчеркнул, что плановые операции в Москве проводят, соблюдая все меры безопасности.

"Столичные клиники укомплектованы и оборудованием, и расходными материалами для оказания современной хирургической помощи с использованием малотравматичных и высокотехнологичных способов лечения", – заключил он.

Ранее сообщалось, что коечный фонд для больных COVID-19 в России занят почти на 90%. Отмечается, что при необходимости городские власти готовы ввести в эксплуатацию еще два медучреждения – в торговом центре "Москва" и на ВДНХ.