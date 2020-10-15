Врач заявил, что временные госпитали позволят избежать перепрофилирования больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Работа временных госпиталей позволяет сохранить оказание плановой помощи и избежать перепрофилирования медицинских учреждений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главврача больницы имени Боткина, главного хирурга департамента здравоохранения Алексея Шабунина.
Он рассказал, что в столице уже больше недели пациентов с коронавирусом принимают временные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Врач отметил, что эти медучреждения полностью оборудованы и оснащены в соответствии с мировыми стандартами. Временные госпитали, по словам Шабунина, имеют все возможности для диагностики и лечения COVID-19.
"Начиная от приемного отделения с компьютерными томографами, палат интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких до современной экспресс-лаборатории. Ко всем койкам подведен кислород, у каждой кровати установлена кнопка вызова медсестры", – пояснил Шабунин.
Используемая в столице методика дает медучреждениям столицы возможность продолжать оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь в штатном режиме, отметил он.
"У нас в клинике разработан и применяется комплекс противоэпидемических мероприятий. Клиника уже вышла на доковидные производственные мощности по оказанию специализированной высокотехнологичной помощи по всем направлениям", – поделился главврач Боткинской больницы.
Также Шабунин подчеркнул, что плановые операции в Москве проводят, соблюдая все меры безопасности.
"Столичные клиники укомплектованы и оборудованием, и расходными материалами для оказания современной хирургической помощи с использованием малотравматичных и высокотехнологичных способов лечения", – заключил он.
Ранее сообщалось, что коечный фонд для больных COVID-19 в России занят почти на 90%. Отмечается, что при необходимости городские власти готовы ввести в эксплуатацию еще два медучреждения – в торговом центре "Москва" и на ВДНХ.
Москва 24 пообщалась с пациентами "красной" зоны госпиталя в Сокольниках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: