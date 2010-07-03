Коечный фонд для больных COVID-19 в России занят почти на 90%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В российских больницах на сегодняшний день коечный фонд для пациентов с COVID-19 занят почти на 90%, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

По его словам, у 20% пациентов, которые находятся в больницах, болезнь протекает в легкой форме.

"То есть те пациенты, которые должны находиться по сути дома, они занимают практически 20% коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%", – приводит слова Гриднева Агентство "Москва".

По его слова, что в период пандемии была отработана схема оказания помощи в стационарах, а амбулаторная часть в этом плане отстает.

В настоящее время в Москве работают два временных госпиталя – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское". Плановая мощность первого составляет около 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии, второго – 347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. По необходимости городские власти готовы ввести в эксплуатацию еще два медучреждения – в торговом центре "Москва" и на ВДНХ.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что временные госпитали для лечения больных коронавирусом в столице являются современными цифровыми клиниками, которые создавались специально для работы с пациентами с COVID-19.

Изначально временные госпитали рассматривались как мера, необходимая в период пандемии. Планировка помещений предполагает широкие коридоры и возможность свободного проезда. Внутреннее пространство создавалось при участии врачей, которые предоставили профессиональную экспертизу по части комфорта таких учреждений.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 37,4 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,074 миллиона человек скончались.

В России зафиксировано 1 326 178 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

