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Москва 24

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Общество

15:23

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 7 регионах РФ

регионы общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 7 регионах России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом она рассказала на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в 7 субъектах стадия снижения и в 13 – стадия продолжающегося роста", – уточнила специалист.

Попова подчеркнула, что в 83 регионах темп прироста заболевших коронавирусом составляет менее единицы. Исключение представляют Крым и Санкт-Петербург.

В России за последние сутки выявили 21 734 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 3 612 800, при этом за весь период наблюдения вылечились 3 002 026 человек.

Согласно последним данным, в РФ свободно 25% коечного фонда для больных COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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