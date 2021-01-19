Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 7 регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 7 регионах России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом она рассказала на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в 7 субъектах стадия снижения и в 13 – стадия продолжающегося роста", – уточнила специалист.

Попова подчеркнула, что в 83 регионах темп прироста заболевших коронавирусом составляет менее единицы. Исключение представляют Крым и Санкт-Петербург.

В России за последние сутки выявили 21 734 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 3 612 800, при этом за весь период наблюдения вылечились 3 002 026 человек.

Согласно последним данным, в РФ свободно 25% коечного фонда для больных COVID-19.