Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации против COVID-19 в регионах. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Прошу губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях", – сказал он.

Глава кабмина также подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 в российских регионах постепенно стабилизируется.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов РФ она постепенно стабилизируется", – отметил премьер.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.