Более 514 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в мире коронавирусом заразились более 514 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ, передает ТАСС.

При этом за весь период заразились уже свыше 98,79 миллиона человек. Число летальных исходов превысило 2,12 миллиона.

Отмечается, что в статистику ВОЗ входят только официально подтвержденные сведения, которые предоставляют государства.

Уточняется, что наибольшее количество зараженных за сутки зафиксировано в Северной и Южной Америке – 306 934 человека, на втором месте находится Европа – 131 239 человек, на третьем – Юго-Восточная Азия, где заболели 27 349 человек.

При этом суммарно за все время пандемии в США заразились 24 775 208 человек, в Индии – 10 667 736, в Бразилии – 8 816 254, в России – 3 738 690, в Великобритании – 3 647 467, во Франции – 3 003 694, в Италии – 2 466 813.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России.

По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, данная ситуация обнадеживает, но расслабляться еще рано.

