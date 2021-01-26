В ВОЗ объяснили рост числа тяжелых случаев COVID-19

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Мутации коронавируса увеличили скорость его распространения, что вызвало повышение количества тяжелых случаев течения заболевания, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, ученые исследуют все новые варианты вируса, но до сих пор не обнаружили изменений, прямо способствующих тяжелому протеканию заболевания.
"Ни один из них не утяжеляет протекание болезни, но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни", – заявила Харрис.
Она отметила, что "британский" штамм также не приводит к более тяжелой форме болезни.
"С самого начала пандемии мы были крайне озабочены возможностью вируса мутировать. Поэтому мы всегда рекомендовали снижать его распространение, чтобы не дать ему шанс мутировать… На данный момент мы не видели никаких изменений в вирусе, кроме ускорения его передачи", – пояснила специалист.
Глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что распространение новых штаммов коронавируса можно сравнить со второй пандемией. По его словам, новые мутации вируса за последние три недели изменили общий расклад с эпидемиологической обстановкой.
Новый штамм коронавируса ранее был обнаружен в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
21 декабря 2020 года власти ЮАР сообщили о выявлении в стране нового штамма коронавируса. Позднее появилась информация о новых мутациях вируса в Бразилии и Калифорнии.
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