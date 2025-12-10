Движение трамваев восстановлено на Варшавском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение трамваев № 3, 16, 47 и 49 восстановлено на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи задерживались утром 10 декабря в районе остановки "Стадион Труд". В связи с этим их маршруты были временно изменены. Пассажиров просили следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году в столице появится еще один трамвайный диаметр. По его словам, он будет больше первого диаметра и улучшит транспортную доступность для миллиона граждан. Люди смогут сесть в вагон и без пересадок добраться до пункта назначения.

При этом первый Московский трамвайный диаметр пользуется популярностью у горожан – новый вид городского транспорта заработал в столице в ноябре.

Длина маршрута диаметра Т1 составила 27 километров. Он соединил станцию метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке.

