Сергей Собянин объявил о запуске первого Московского трамвайного диаметра

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве заработал новый вид городского транспорта – трамвайный диаметр Т1, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Длина маршрута составила 27 километров, он соединит станцию метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке.

По словам мэра, московские трамвайные диаметры (МТД) фактически станут линиями наземного метро. Они пройдут через центр и свяжут между собой отдаленные районы города. Кроме того, до многих мест в столице на трамвае доехать быстрее, чем на метро.

Первым этапом создания МТД стало открытие новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Собянин подчеркнул, что до запуска участка в этом месте не ходил городской транспорт, а трамвайные маршруты заканчивались в центре и не пересекали его.

"Теперь на ее базе запустили первый трамвайный диаметр. Он свяжет 13 районов Москвы, 4 ж/д вокзала и 24 станции рельсового каркаса столицы", – указал градоначальник.

МТД будут работать по стандартам наземного уличного метро и станут мощным дополнением к существующей инфраструктуре метрополитена, а также будут обеспечивать комфортные, быстрые и надежные поездки с минимальными интервалами.

На маршрут выйдут 50 первых в России трамваев "Львенок-Москва" с автономным ходом. Всего на Т1 – 64 остановки, которые расположены каждые 300–400 метров. Интервал движения составит 6 минут, он минимален для такого крупного проекта.

Кроме того, курсирующие по участкам линии маршрута трамваи № 13 и 39 продолжат свою работу для удобства граждан, а средний интервал движения на совмещенных отрезках пути сократится с 10 до 4 минут.

Второй трамвайный диаметр запустят весной. Мэр отметил, что его длина составит 33 километра. Маршрут соединит станцию метро "Чертановская" со станцией Новогиреево МЦД-4, а также улучшит транспортное обслуживание более 1 миллиона жителей.

Ранее Собянин рассказывал, что в Москве появляются беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. Поездку на таком транспорте совершили свыше 26 тысяч пассажиров. Они тестируют такие маршруты, как № 30, 27, 23, 15 и 31.

Две трети столичного трамвайного парка планируется оснастить беспилотными технологиями уже к 2030 году. А к 2035-му этот показатель вырастет до 90%.

