До 1 градуса тепла и мокрый снег ожидаются в столице 3 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Светлана Нафикова

Температура воздуха в Москве во вторник, 3 марта, составит от минус 1 до плюс 1 градуса, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что за 5 дней сугробы в Москве уменьшились на 19 сантиметров. На метеостанции ВДНХ 2 марта высота снежного покрова составила около 54 сантиметров.

Тем не менее снегопады могут задержаться в столице до апреля, предупредил ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. В условиях умеренного климата снег в центральной России нередко выпадает даже весной, пояснил он.