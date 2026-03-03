В России предложили разрешать сотрудникам увольняться только в один день в году

Фото: depositphotos/sgorin

Бизнесмен Герман Стерлигов предложил вернуть Юрьев день как единственный срок для увольнения с работы, чтобы молодые сотрудники подходили к труду более ответственно. Об этом он заявил в беседе с изданием "Абзац".

Он сравнил предложение с правилом Юрьева дня, действовавшего в царской России, когда человек имел право перейти от одного помещика к другому.

"Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам. Один раз в году мог человек уволиться", – подчеркнул Стерлигов.

Предприниматель объяснил, что это позволит работодателям эффективнее обучать сотрудников и вложенные в них усилия будут иметь смысл.

