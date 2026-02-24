Эксперт Лоикова посоветовала соискателям откликаться на вакансии в утренние часы

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Качественное фото в резюме, а также отправка отклика на вакансию в определенные часы способны выделить кандидата из общего потока соискателей. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее россиянам рассказали, что выбор момента отправки резюме может повысить шансы быть приглашенным на собеседование на 30–40%. Как отметила HR-эксперт Валерия Доманская в разговоре с "Мослентой", понедельник и пятница – худшие для этого дни, так как рекрутеры часто не занимаются разбором откликов в определенные часы.

Однако, по мнению Лоиковой, большинство специалистов по подбору персонала все же работают на результат, так как имеют четкие KPI и сроки. Поэтому удачных и неудачных дней для отправки резюме на практике не существует, уверена она.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Не видела такого, чтобы у коллег в разных компаниях были какие-то спады эффективности. Когда стоит цель закрыть вакансию, отклики иногда приходится просматривать даже ночью, потому что не успеваешь разобрать все за день. Что касается понедельника, так это вовсе самый продуктивный день, когда берешься за дело с новыми силами.

При этом лучшее для отправки резюме время суток действительно существует: оно приходится на утренние часы, поскольку рекрутер приходит на работу и первым делом начинает рассматривать отклики. Еще один пик – сразу после 14:00, когда у многих HR заканчивается обед, и сотрудники после короткого отдыха начинают назначать собеседования на следующий день, отметила эксперт.

"Но все же есть более важные факторы успешности резюме. Например, персонализация: HR-специалист с большей охотой откроет отклик, который будет адресован именно ему. Поэтому, если известно имя рекрутера, стоит начать с личного обращения. Либо хотя бы указать название компании, а не отправлять шаблон, который предназначен сразу для всех", – посоветовала Лоикова.

Кроме того, предпочтение чаще отдается резюме с качественной четкой фотографией, где кандидат изображен в одежде офисного стиля и не в полный рост. Важно, чтобы лицо было хорошо видно, добавила HR.

Также перед отправкой отклика Лоикова посоветовала несколько раз внимательно перечитать текст, чтобы в нем не было грамматических ошибок (особенно в именах и названиях организаций). В противном случае это негативно сказывается на первом впечатлении о кандидате, заключила эксперт.

