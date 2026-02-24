Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 13:22

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Лоикова посоветовала соискателям откликаться на вакансии в утренние часы

HR-эксперт назвала способы привлечь внимание работодателя к резюме

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Качественное фото в резюме, а также отправка отклика на вакансию в определенные часы способны выделить кандидата из общего потока соискателей. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее россиянам рассказали, что выбор момента отправки резюме может повысить шансы быть приглашенным на собеседование на 30–40%. Как отметила HR-эксперт Валерия Доманская в разговоре с "Мослентой", понедельник и пятница – худшие для этого дни, так как рекрутеры часто не занимаются разбором откликов в определенные часы.

Однако, по мнению Лоиковой, большинство специалистов по подбору персонала все же работают на результат, так как имеют четкие KPI и сроки. Поэтому удачных и неудачных дней для отправки резюме на практике не существует, уверена она.

Не видела такого, чтобы у коллег в разных компаниях были какие-то спады эффективности. Когда стоит цель закрыть вакансию, отклики иногда приходится просматривать даже ночью, потому что не успеваешь разобрать все за день. Что касается понедельника, так это вовсе самый продуктивный день, когда берешься за дело с новыми силами.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

При этом лучшее для отправки резюме время суток действительно существует: оно приходится на утренние часы, поскольку рекрутер приходит на работу и первым делом начинает рассматривать отклики. Еще один пик – сразу после 14:00, когда у многих HR заканчивается обед, и сотрудники после короткого отдыха начинают назначать собеседования на следующий день, отметила эксперт.

"Но все же есть более важные факторы успешности резюме. Например, персонализация: HR-специалист с большей охотой откроет отклик, который будет адресован именно ему. Поэтому, если известно имя рекрутера, стоит начать с личного обращения. Либо хотя бы указать название компании, а не отправлять шаблон, который предназначен сразу для всех", – посоветовала Лоикова.

Кроме того, предпочтение чаще отдается резюме с качественной четкой фотографией, где кандидат изображен в одежде офисного стиля и не в полный рост. Важно, чтобы лицо было хорошо видно, добавила HR.

Также перед отправкой отклика Лоикова посоветовала несколько раз внимательно перечитать текст, чтобы в нем не было грамматических ошибок (особенно в именах и названиях организаций). В противном случае это негативно сказывается на первом впечатлении о кандидате, заключила эксперт.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что поможет быстрее адаптироваться на новом рабочем месте. Как вариант, эксперт посоветовал вести дневник адаптации и, например, каждые последние 10 минут трудового дня записывать три полезные вещи, которым удалось научиться. Эта практика поможет снизить внутренний хаос и напряжение.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика