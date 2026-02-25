Форма поиска по сайту

25 февраля, 16:53

Экономика

Компания Victoria’s Secret зарегистрировала в России товарный знак

Фото: 123RF.com/franz12

Американская компания Victoria’s Secret зарегистрировала в России товарный знак, сообщает ТАСС.

Соответствующая заявка была подана в Роспатент 25 марта 2025 года из США. Товарный знак регистрируется по 2 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – № 3 и 25. Они охватывают средства личной гигиены, одежду для сна, джинсы, платья, мужское и женское нижнее белье.

Действие исключительного права на товарный знак Victoria’s Secret в России истечет 25 марта 2035 года.

Ранее французская компания Christian Dior зарегистрировала в РФ товарный знак Lady Dior. Под брендом могут продаваться изделия из кожи, мужская и женская одежда. Кроме того, компания получила возможность организовывать мероприятия.

Компания McDonald's зарегистрировала товарный знак в России

