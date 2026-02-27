Форма поиска по сайту

27 февраля, 16:03

Транспорт

Маршруты трех трамваев изменены в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршруты трех трамваев временно изменены в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, трамвай А будет курсировать по маршруту от МЦД Калитники через станцию метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, трамвай № 3 – от станции метро "Чертановская" через Серпуховскую Заставу до Серпуховского Вала, а трамвай № 39 – от станции метро "Университет" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

Такие корректировки связаны с оперативными ремонтными работами. При этом Московский трамвайный диаметр Т1, маршрут которого пролегает от станции метро "Университет" до Метрогородка, работает без изменений благодаря автономному транспорту.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что второй трамвайный диаметр T2 планируется запустить в Москве в ближайшее время. Он протянется от МЦД Новогиреево до станции метро "Чертановская" и станет новой самой длинной линией в мире.

Кроме того, в 2026 году на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году такими технологиями будут оснащены две трети парка столичных трамваев.

Трамваи начали курсировать по Трифоновской улице после 30-летнего перерыва

