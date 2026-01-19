Беспилотным трамваем в Москве уже воспользовались более 60 тысяч горожан

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 60 тысяч пассажиров перевез беспилотный трамвай по маршруту № 10 метро "Щукинская" – улица Кулакова в Москве. Всего с начала испытаний он проехал свыше 25 тысяч километров без нарушений, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В кабине пока находится сотрудник трамвайного управления Московского метрополитена. Он следит за движением и решает вопросы, которые связаны с ситуациями в пути.

"В сентябре 2025 года Сергей Собянин дал старт движению столичного беспилотного трамвая. Это первый в мире полностью беспилотный трамвай, который регулярно курсирует по городу с пассажирами", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что программное обеспечение для трамвая разработали сотрудники московского метро, а сама технология полностью принадлежит столичному правительству.

Эксперты высоко оценили инновационные решения и надежность первого в стране беспилотного трамвая. Он был удостоен престижных национальных и международных премий.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт тестированию первого в стране беспилотного поезда метро модели "Москва-2024". Запуск состоялся на территории электродепо "Аминьевское".

На первом этапе поезд будет двигаться без пассажиров, а для наблюдения за работой системы и обеспечения безопасности в кабине будет находиться машинист.

