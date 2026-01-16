Путин и Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро

Фото: РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин

Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт тестированию первого в стране беспилотного поезда метро модели "Москва-2024". Запуск состоялся на территории электродепо "Аминьевское", где также была организована выставка беспилотной техники.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, большая часть экспонатов на выставке представляет собой беспилотные (автономные) системы, разработанные по заказу столичных властей. Испытания беспилотного поезда начались на Большой кольцевой линии. На первом этапе поезд будет двигаться без пассажиров, а для наблюдения за работой системы и обеспечения безопасности в кабине будет находиться машинист.

В рамках этого этапа тестируются основные системы управления поездом, среди которых:



система автоведения, отвечающая за разгон, торможение, поддержание заданной скорости и точную остановку состава;

система автоматического обнаружения препятствий на путях, которая выявляет людей или посторонние предметы и оперативно реагирует на них;

система машинного зрения, фиксирующая отклонения на путях;

система взаимодействия с диспетчерским центром, передающая данные с поезда в реальном времени и позволяющая быстро реагировать на инциденты.

Ожидается, что последняя в будущем также сможет автоматически составлять расписание движения поездов.

В планах также значится тестирование беспилотной технологии на новом поезде метро "Москва-2026". К концу текущего года специалисты намерены создать рабочий прототип, который начнет регулярно курсировать на линии без пассажиров в соответствии с действующим графиком московского метро.

Уже в 2027-м планируются первые поездки с пассажирами, а к 2030 году ожидается запуск первой линии беспилотного метро.

В прошлом году беспилотные трамваи-лаборатории проехали по Москве более 500 километров. Они в тестовом режиме помогают создать высокоточную карту для беспилотного общественного транспорта.

Сейчас такие трамваи курсируют по 5 столичным маршрутам. Они собрали около 2 терабайт данных, которые будут обработаны нейросетью. На карте зафиксировано свыше тысячи объектов – светофоры, пешеходные переходы, трамвайные остановки.