Фото: портал мэра и правительства Москвы

Беспилотные трамваи-лаборатории проехали более 500 километров в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что трамваи-лаборатории в тестовом режиме помогают создать высокоточную карту для беспилотного общественного транспорта. Пассажиров они не перевозят, а на время тестовых поездок в кабинах находятся водители.

Сейчас два таких трамвая курсируют по пяти маршрутам столицы. Они уже смогли собрать около двух терабайт данных, которые будут обработаны нейросетью. На карте зафиксировано свыше тысячи объектов – светофоры, пешеходные переходы, трамвайные остановки.

"Приоритетом для нас является безопасность. Поэтому запуск каждого инновационного транспорта требует многочисленных и тщательных испытаний", – подчеркнул Ликсутов.

По его словам, первый полностью беспилотный трамвай успешно перевозит пассажиров в районе Строгино именно благодаря тщательной подготовке. Заммэра добавил, что до 2023 года планируется оснастить беспилотными технологиями две трети парка трамваев.

Ранее сообщалось, что еще 15 беспилотных трамваев запустят в Москве до конца 2026 года. Они будут курсировать по маршрутам Краснопресненского депо. Кроме того, планируется запуск первого беспилотного поезда в метро.

