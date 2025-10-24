24 октября, 11:30Транспорт
Беспилотные трамваи-лаборатории проехали более 500 километров в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Беспилотные трамваи-лаборатории проехали более 500 километров в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что трамваи-лаборатории в тестовом режиме помогают создать высокоточную карту для беспилотного общественного транспорта. Пассажиров они не перевозят, а на время тестовых поездок в кабинах находятся водители.
Сейчас два таких трамвая курсируют по пяти маршрутам столицы. Они уже смогли собрать около двух терабайт данных, которые будут обработаны нейросетью. На карте зафиксировано свыше тысячи объектов – светофоры, пешеходные переходы, трамвайные остановки.
"Приоритетом для нас является безопасность. Поэтому запуск каждого инновационного транспорта требует многочисленных и тщательных испытаний", – подчеркнул Ликсутов.
По его словам, первый полностью беспилотный трамвай успешно перевозит пассажиров в районе Строгино именно благодаря тщательной подготовке. Заммэра добавил, что до 2023 года планируется оснастить беспилотными технологиями две трети парка трамваев.
Ранее сообщалось, что еще 15 беспилотных трамваев запустят в Москве до конца 2026 года. Они будут курсировать по маршрутам Краснопресненского депо. Кроме того, планируется запуск первого беспилотного поезда в метро.
В столице запустят 15 беспилотных трамваев до конца 2026 года