Беспилотный трамвай перевез 350 пассажиров в первый день работы в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Беспилотный трамвай выполнил 8 рейсов и перевез 350 пассажиров в первый день работы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

"Инновационный транспорт на основе модели трамвая "Львенок-Москва" курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и обратно‎ в полностью беспилотном режиме. Он ежедневно выходит на маршрут и выполняет установленное расписание с пассажирами", – говорится в сообщении.

Беспилотный трамвай оснащен камерами, радарами и лидарами, которые работают в любую погоду и позволяют отслеживать все объекты на расстоянии 200 метров. Он самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, самостоятельно определяет, как проехать перекрестки, переключает стрелки и точно придерживается графика.

В салоне, согласно законодательству, также присутствует сотрудник трамвайного управления для отслеживания хода движения. Как отметили в Дептрансе, для пассажиров поездки проходят привычно, отличий от обычного трамвая с водителем нет.

Также в столице начали работу два беспилотных трамвая – испытательные лаборатории. В них тестируют новые версии программного обеспечения и обучают искусственный интеллект для масштабирования беспилотного транспорта в Москве.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, до конца 2025 года планируется оснастить беспилотными технологиями еще три трамвая.

"После завершения всех испытаний и по мере необходимости они смогут выполнять регулярные рейсы с пассажирами также по маршруту № 10", – отметил Ликсутов, добавив, что к 2030 году беспилотными технологиями планируется оснастить примерно две трети столичного парка, включая все 10 маршрутов Краснопресненского трамвайного депо.

Москва стала первым городом в стране, где запустили беспилотный трамвай после принятия экспериментального правового режима. Документ подготовило Минэкономразвития, а инициатором выступил Московский метрополитен.

Ранее сообщалось, что столица России стала одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий в различные сферы городской жизни. В Москве разработкой беспилотных систем и программного обеспечения (ПО) занимаются 123 компании и 16 научно-технических центров.