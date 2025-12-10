Форма поиска по сайту

10 декабря, 10:40

Политика

Песков призвал чиновников быть аккуратнее на фоне угроз Киева о прослушивании

Фото: kremlin.ru

Российские чиновники должны быть предельно аккуратными на фоне угроз о прослушивании со стороны Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RTVI.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял, что украинские спецслужбы якобы могут "прослушивать" чиновников в Кремле. Он также подчеркнул, что сотрудники украинских спецведомств за это "деньги получают".

"Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские", – высказался Песков.

Ранее СМИ опубликовали якобы стенограммы телефонных переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова, спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Утверждалось, что в ходе звонка обсуждались способы взаимодействия с США по урегулированию ситуации на Украине.

Позже Владимир Путин допустил, что "слитые" телефонные разговоры могут оказаться фейками, но могут и оказаться действительно подслушанными разговорами. Президент напомнил, что в России за прослушку предусмотрено уголовное наказание.

