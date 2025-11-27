Форма поиска по сайту

27 ноября, 17:11

Политика

Путин не исключил, что "слитые" в СМИ разговоры по Украине являются фейками

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

"Слитые" в СМИ телефонные разговоры по урегулированию ситуации на Украине могут являться фейками. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

"Может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание – подслушивать. У нас, во всяком, случае подслушивать нельзя", – сказал он.

Ранее агентство Bloomberg разместило якобы стенограммы телефонных переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В ходе звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с США по урегулированию ситуации на Украине.

Ушаков назвал это фейком, указав на недопустимость таких публикаций. Он также уточнил, что российская сторона еще ни с кем конкретно не обсуждала мирный план по урегулированию на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что влияние подобных "утечек" на урегулирование украинского конфликта преувеличено. Он также призвал не использовать слово "респектабельность" в отношении западных СМИ.

