Песков призвал не спешить с выводами о близости завершения конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать преждевременных заявлений о близости завершения украинского конфликта.

По его словам, много людей в разных странах, в том числе США, попытаются сорвать тенденции выхода к мирному соглашению. Так он ответил на вопрос журналиста, кому выгодны утечки информации по переговорам.

20 ноября был представлен мирный план по Украине. Через 3 дня делегации США и Украины встретились в Женеве для его согласования. Изначально в документе было 28 пунктов, однако после проведенных консультаций их число сократилось до 22.

Ожидается, что окончательное утверждение плана пройдет в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Визит последнего в Москву состоится на следующей неделе.

По мнению американского лидера Дональда Трампа, РФ может пойти на некоторые уступки в рамках мирного плана. В числе компромиссов – соглашение на прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения российских войск.