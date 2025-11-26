Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 09:01

Политика
Главная / Новости /

Трамп: Россия может согласиться на прекращение огня в качестве уступки

Трамп раскрыл, на какие уступки может пойти Россия в рамках мирного плана

Фото: whitehouse.gov

Россия может согласиться на прекращение огня в качестве уступки в рамках мирного плана по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с CNN, передает RT.

В число компромиссов, на которые может пойти Москва, глава Белого дома также включил отказ от дальнейшего продвижения Вооруженных сил России.

Мирный план по урегулированию украинского конфликта был представлен Вашингтоном 20 ноября. Через несколько дней делегации США и Украины встретились в Женеве для согласования документа.

Изначально соглашение включало 28 пунктов, однако после проведенных консультаций их число сократилось до 22.

Ожидается, что окончательное утверждение плана пройдет в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Визит последнего в Москву должен состояться на следующей неделе.

Однако члены администрации США выражают обеспокоенность из-за возможного отказа Путина от мирного плана по Украине из-за изменений в соглашении. В частности, по данным СМИ, из документа исчез пункт про передачу Донбасса России, а также иные "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины".

Дональд Трамп заявил о согласовании многих пунктов мирного плана по Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика