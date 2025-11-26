Трамп: Россия может согласиться на прекращение огня в качестве уступки

Фото: whitehouse.gov

Россия может согласиться на прекращение огня в качестве уступки в рамках мирного плана по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с CNN, передает RT.

В число компромиссов, на которые может пойти Москва, глава Белого дома также включил отказ от дальнейшего продвижения Вооруженных сил России.

Мирный план по урегулированию украинского конфликта был представлен Вашингтоном 20 ноября. Через несколько дней делегации США и Украины встретились в Женеве для согласования документа.

Изначально соглашение включало 28 пунктов, однако после проведенных консультаций их число сократилось до 22.

Ожидается, что окончательное утверждение плана пройдет в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Визит последнего в Москву должен состояться на следующей неделе.

Однако члены администрации США выражают обеспокоенность из-за возможного отказа Путина от мирного плана по Украине из-за изменений в соглашении. В частности, по данным СМИ, из документа исчез пункт про передачу Донбасса России, а также иные "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины".

