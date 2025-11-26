Форма поиска по сайту

26 ноября, 03:52

Политика

Трамп призвал Украину пойти на мирную сделку

Фото: whitehouse.gov

Украинская сторона должна пойти на сделку по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами.

"Эта война может продолжаться годами. У России гораздо больше людей, гораздо больше солдат. Я думаю, если Украина может достичь сделки, это хорошо. Честно, я думаю, это хорошо для обоих", – заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

По словам лидера США, у него нет крайнего срока по украинскому урегулированию, однако он ожидает скорого принятия сделки Киевом. Необходимо добиться достижения соглашения перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в США, подчеркнул Трамп.

Он рассказал, что в контексте украинского урегулирования обсуждаются вопросы границы.

"Мы говорим о попытках очистить границу: вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный", – добавил лидер США.

При этом, по мнению Трампа, уступками России в урегулировании конфликта может быть прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения армии. Он подчеркнул, что Россия в ближайшие пару месяцев может получить контроль над теми территориями, которые предстоит уступить Украине.

США разработали мирный план по урегулированию конфликта. Он состоял из 28 пунктов, которые предполагали отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил, возможное снятие санкций с России и прочие условия.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. По итогам этих консультаций мирное соглашение было сокращено до 19 пунктов.

Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования мирного плана. Его визит может пройти на следующей неделе.

Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

