01:47

Политика

Киев ожидает визита министра армии США Дрисколла на этой неделе

Фото: depositphotos/billperry

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что киевские власти ожидают визита министра армии США Дэниела Дрисколла на Украину на текущей неделе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Как и определено президентом (США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом, уже на этой неделе ожидаем министра армии США в Киеве и готовы продолжить работать максимально быстро", – заявил Ермак.

Он добавил, что лидер Украины Владимир Зеленский и остальные представители Киева полностью настроены на дальнейшую работу по согласованию мирного соглашения.

"Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. Мы благодарны США за всю поддержку. Встреча президентов (Трампа и Зеленского. – Прим. ред.) будет подготовлена с нашей стороны основательно и оперативно", – добавил глава офиса Зеленского.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом как можно скорее, возможно, на День благодарения, 27 ноября. В рамках встречи украинский президент собирается обсудить вопрос территориальных уступок.

Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования мирного соглашения по Украине. По словам президента США, в документе остались лишь "несколько спорных моментов".

США и Украина достигли прогресса в согласовании позиций по мирному плану

Сюжет: Переговоры по Украине
