25 ноября, 17:41

Политика
FT: Киев согласился ограничить численность ВСУ до 800 тысяч

Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 тысяч – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Киев в рамках мирного договора по урегулированию конфликта согласился уменьшить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 800 тысяч. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Financial Times, которое передает слова высокопоставленных украинских чиновников.

По данным журналистов, в изначальной версии американского мирного плана предлагалось сократить численность украинских войск до 600 тысяч человек. Однако Европа не согласилась с этим, считая, что такое предложение сделает страну уязвимой для будущих нападений. Поэтому она высказалась за повышение лимита до 800 тысяч военных.

План США изначально состоял из 28 пунктов. Среди них были выделены отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе, ограничение ее войск и признание российскими территориями Крыма, Донецка и Луганска.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Украины и США. Как писали СМИ, по итогам встречи документ сократился до 19 пунктов. Уточнялось, что из соглашения убрали положение про передачу Донбасса российской стороне и другие "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины".

При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирный план по урегулированию украинского конфликта потребует согласия союзников по НАТО, так как это затрагивает их интересы.

