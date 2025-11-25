Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 13:25

Политика
Главная / Новости /

WSJ: Рубио принял звонки разгневанных чиновников ЕС из-за плана по Украине

Рубио принял звонки разгневанных чиновников ЕС из-за плана по Украине

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Госсекретарь США Марко Рубио принимал звонки от разгневанных чиновников Евросоюза после того, как стали известны детали американского плана по Украине, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, он также отвечал на звонки разгневанных законодателей.

В то же время газета Politico сообщает о том, что президент США Дональд Трамп может вернуться к первоначальному варианту плана, передает радиостанция "Комсомольская правда". В издании уточнили, что риск для Украины заключается в том, что Владимир Путин может вернуть Трампа к исходной позиции, то есть к соглашению, которое вызвало недовольство в Брюсселе.

В случае если это произойдет, президент Украины Владимир Зеленский окажется перед "неприятным выбором". Он должен будет либо принять план главы Белого дома, либо положиться на "ненадежных европейских друзей".

Белый дом объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов, 20 ноября. Документ предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предполагал признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

США и Украина провели переговоры в Женеве 23 ноября, в результате соглашение претерпело изменения. Корректировки внесли после интенсивных обсуждений, однако конкретные пункты, которые подверглись правке, не раскрывались.

В рамках переговоров свой мирный договор представил и ЕС. В нем допускается вступление Украины в Североатлантический альянс. Также есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика