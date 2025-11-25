WSJ: Рубио принял звонки разгневанных чиновников ЕС из-за плана по Украине

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Госсекретарь США Марко Рубио принимал звонки от разгневанных чиновников Евросоюза после того, как стали известны детали американского плана по Украине, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, он также отвечал на звонки разгневанных законодателей.

В то же время газета Politico сообщает о том, что президент США Дональд Трамп может вернуться к первоначальному варианту плана, передает радиостанция "Комсомольская правда". В издании уточнили, что риск для Украины заключается в том, что Владимир Путин может вернуть Трампа к исходной позиции, то есть к соглашению, которое вызвало недовольство в Брюсселе.

В случае если это произойдет, президент Украины Владимир Зеленский окажется перед "неприятным выбором". Он должен будет либо принять план главы Белого дома, либо положиться на "ненадежных европейских друзей".

Белый дом объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов, 20 ноября. Документ предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предполагал признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

США и Украина провели переговоры в Женеве 23 ноября, в результате соглашение претерпело изменения. Корректировки внесли после интенсивных обсуждений, однако конкретные пункты, которые подверглись правке, не раскрывались.

В рамках переговоров свой мирный договор представил и ЕС. В нем допускается вступление Украины в Североатлантический альянс. Также есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.

