Новости

Новости

25 ноября, 10:48

Политика

Песков назвал информационной вакханалией ситуацию с мирным планом США

Фото: kremlin.ru

Ситуация вокруг мирного плана США по Украине является информационной вакханалией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящий момент невозможно комментировать каждое сообщение СМИ.

"Действительно очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений и так далее и тому подобное", – пояснил Песков.

Он также указал на то, что американский план по урегулированию украинского конфликта может стать основой для переговоров, и назвал его субстантивным.

Песков добавил, что Кремль следит за сообщениями о встрече представителей Москвы и Вашингтона в Абу-Даби и тщательно их анализирует, однако в настоящий момент "никаких новаций" нет.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы достичь своих целей в ситуации с Украиной именно политико-дипломатическими средствами, поэтому остается открытой для переговорного процесса.

Белый дом объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов, 20 ноября. Документ предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предполагал признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

США и Украина провели переговоры в Женеве 23 ноября, в результате соглашение претерпело изменения. СМИ писали, что корректировки внесли после интенсивных обсуждений, однако конкретные пункты, которые подверглись правке, не раскрывались.

Кроме того, в рамках переговоров и Евросоюз представил свой мирный документ. В нем допускается вступление Украины в Североатлантический альянс. Также есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.

Захарова назвала условия ЕС по достижению мира на Украине нелепыми

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

