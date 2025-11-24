Песков заявил об отсутствии у РФ нового мирного плана по итогам переговоров в Женеве

Фото: kremlin.ru

Москва не получала официальной версии текста американского плана по урегулированию кризиса на Украине, скорректированного по итогам американо-украинской встречи в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помимо того, Россия не располагает данными о результатах переговоров.

"Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали", – уточнил представитель Кремля.

В ходе общения с журналистами Песков заявил об отсутствии планов по проведению переговоров между Москвой и Вашингтоном для обсуждения американского документа на этой неделе.

Вместе с тем он назвал некорректным обсуждение утечек содержания американского мирного соглашения в СМИ. В частности, отвечая на вопрос о мнении Кремля относительно пункта, который связывает присоединение Украины к НАТО с консенсусом членов Альянса, Песков заявил, что необходимо ориентироваться на официальную информацию.

"Ведь по сути вы предлагаете сравнивать публикации в СМИ. Мы не знаем, насколько это все достоверно, мы не знаем, насколько это все соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет", – подчеркнул Песков.

На брифинге также затрагивался вопрос о возможной поездке украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон именно в День благодарения, однако Песков вновь ответил отрицательно.

"Мы не располагаем такой информацией, мы не знаем, приедет ли глава киевского режима в Вашингтон, что именно будет обсуждаться", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Белый дом объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов, 20 ноября. Документ предусматривает отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предполагает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

23 ноября Вашингтон и Киев провели переговоры в Женеве, по итогам которых мирное соглашение претерпело изменения. СМИ писали, что корректировки внесли после интенсивных обсуждений, однако конкретные пункты, которые подверглись правке, не раскрываются.

Кроме того, в рамках переговоров и Евросоюз представил свой мирный документ. В нем допускается вступление Украины в Североатлантический альянс. Также в документе есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.