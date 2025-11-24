Politico: в ЕС не поддержали контрпредложение "евротройки" по Украине

Фото: 123RF.com/cherokee4

Контрпредложение Великобритании, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине не получило поддержки в Евросоюзе. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Как отметил неназванный европейский чиновник, документ, который накануне появился в СМИ, устарел.

Контрпредложение Украины и ее европейских союзников должно было быть представлено 23 ноября в Женеве. Согласно предложению, обсуждение с Россией обмена территориями возможно только после перемирия. Отмечалось, что оно предполагает отказ от уступок территорий, которые не контролируются российскими войсками. Также оговаривалось, что активы Москвы останутся замороженными и будут использоваться для восстановления и "компенсации Киеву".

При этом водготовленный США мирный план по урегулированию украинского конфликта состоит из 28 пунктов. Документ предусматривает отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее армии, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, а также другие условия достижения мира.

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил формирование делегации для проведения переговоров по мирному плану. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что этот документ может стать основой для будущего дипломатического решения ситуации.

