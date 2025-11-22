Форма поиска по сайту

22 ноября, 20:24

Политика

Макрон заявил, что мирный план по Украине необходимо согласовать с ЕС

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности урегулирования украинского конфликта на основе американского предложения без согласования со странами Европейского союза (ЕС). Соответствующее заявление он сделал на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

"Он содержит много положений, касающихся европейцев. Замороженные активы находятся в руках европейцев, европейская интеграция Украины находится в руках европейцев, а то, что делает НАТО, находится в руках членов НАТО", – пояснил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что "есть много вещей", которые предполагают более широкое согласование.

Белый дом заявил о разработке мирного плана по Украине 20 ноября. В документе прописывались отказ Украины от членства в НАТО, введение ограничений на численность ее вооруженных сил, а также рассмотрение вопроса о снятии санкций с России.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что план может стать основой будущего урегулирования.

В связи с этим в Анголе на 24 ноября был назначен экстренный саммит Евросоюза (ЕС). По данным СМИ, европейские лидеры потребовали пересмотреть 4 пункта мирного плана США.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, официально подтвердил проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Они состоятся 23 ноября в Женеве.

