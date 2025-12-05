ТАСС: переговоры США и Украины завершились в Майами

05 декабря, 08:50Политика
Фото: depositphotos/erik3804
Переговоры США и Украины в Майами завершились, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Как утверждают журналисты, со стороны Киева на встрече присутствовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов. Другие подробности не уточняются.
Ранее вице-президент США Джей ди Вэнс призвал ждать хорошие новости по поводу урегулирования украинского конфликта в ближайшие недели. По его словам, в этом вопросе достигнут "большой прогресс".
Американские власти очень напряженно работают над завершением конфликта, подчеркивал также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
