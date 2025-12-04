Стубб заявил, что урегулирование конфликта на Украине будет "трудно переварить"

Фото: ТАСС/АР/Geert Vanden Wijngaert

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее урегулирование украинского конфликта будет "трудно переварить", особенно самим украинцам. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на lta-Sanomat.

Глава государства также предупредил, что не стоит ждать "идеального" для Киева мира. Стубб призвал соотечественников пересмотреть свои ожидания относительно окончания боевых действий и быть готовыми к тому, что мирное соглашение вряд ли будет полностью справедливым для украинской стороны.

Ранее финский лидер заявил, что населению его страны следует готовиться к наступлению мира на Украине. По его словам, соглашение может быть либо хорошим, либо плохим, либо компромиссом.