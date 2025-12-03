Президент Финляндии призвал население готовиться к миру на Украине

Фото: ТАСС/AP/Emmi Korhonen

Президент Финляндии Александр Стубб призвал население государства готовиться к наступлению мира на Украине. Об этом пишет RT со ссылкой на интервью финского лидера телеканалу MTV Uutiset.

По его словам, мир может быть либо хорошим, либо плохим, либо каким-то компромиссом. Поэтому финнам стоит готовиться к тому моменту, когда мир будет достигнут, но все условия для справедливого урегулирования вряд ли будут выполнены полностью.

Ранее в Москве прошли российско-американские переговоры, в которых принимали участие Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. По словам госсекретаря США Марко Рубио, сторонам удалось добиться некоторого прогресса в вопросах гарантий безопасности для жителей Украины.

При этом ключевым пунктом мирного урегулирования является вопрос принадлежности 20% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которая находится под контролем Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что переговоры лучше вести в тишине.

