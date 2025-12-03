Форма поиска по сайту

03 декабря, 16:42

Telegraph: политическая карьера Зеленского оказалась на волоске

Политическая карьера Зеленского оказалась на волоске – СМИ

Фото: AP Photo/Peter Morrison

Политическая карьера украинского президента Владимира Зеленского "висит на волоске", сообщает RT со ссылкой на статью The Telegraph.

По данным журналистов, текущая неделя оказалось тяжелой для Киева, но особенно неприятной она стала для Зеленского. Речь идет о том, что Россия заняла стратегически важный город Красноармейск, а США стали жестче требовать от Украины пойти на территориальные уступки ради мира.

Ранее один из главных стратегов в администрации лидера Украины Владимир Петров заявил, что президент может объявить о своей добровольной отставке в новогоднем обращении к жителям страны.

Эксперт предполагает, что соглашение о прекращении огня будет подписано до середины декабря, после чего в Киеве будет наблюдаться множество политических маневров и эмоциональных всплесков.

