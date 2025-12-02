Путин заявил, что власти Украины "живут на другой планете"

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Власти Украины живут "как будто в другом мире" и занимаются решением других проблем, заявил Владимир Путин.

"Мне кажется, руководство Украины сейчас занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий", – сказал глава государства на своем пресс-подходе.

Российский лидер ранее назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины. Он указал, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы.

Именно после этого, по мнению Путина, глава Украины Владимир Зеленский утратил свой легитимный статус.

Кроме того, добавил президент, фронт неизбежно свернется для Украины. Он пояснил, что это произойдет в том случае, если ситуация в Купянске повторится и на других участках.