Путин назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

С руководством Украины бессмысленно подписывать документы, заявил Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.

Президент РФ отметил, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, считает Путин, президент Украины Владимир Зеленский утратил свой легитимный статус.

"Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной. Но мы же провели выборы – и президентские выборы, и совсем недавно выборы в муниципальные и региональные органы власти. Мы же все это делаем. А они почему-то нет", – заметил президент РФ.

Он объяснил, что как только между Россией и Украиной будет заключен мир, то боевые действия сразу прекратятся, также как и действие военного положения на Украине.

"А если военное положение будет отменено, надо сразу же объявлять о выборах", – сказал Путин.

В текущих условиях действующему руководству Украины трудно рассчитывать на победу без подтасовок, заметил лидер России. При этом Москва хотела бы договориться с Киевом по территориальным вопросам, но со стороны Украины это невозможно юридически.

"Нам нужно, чтобы эти наши решения были международно признаны основными международными игроками", – резюмировал президент.

Ранее Путин заявлял, что боевые действия прекратятся на Украине, когда украинские войска уйдут с занимаемых территорий. Если этого не произойдет, то российская армия добьется своих целей вооруженным путем. По словам президента, российские силы продвигаются с увеличивающимся темпом по всем направлениям, динамика на фронтах позитивная.

