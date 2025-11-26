Форма поиска по сайту

26 ноября, 15:08

Политика

Рябков заявил о недопустимости сдачи подходов РФ по урегулированию на Украине

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Об уступках или сдаче подходов России к ключевым вопросам по урегулированию ситуации на Украине не может быть и речи. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы приветствуем усилия администрации (президента США Дональда – Прим. ред.) Трампа по поиску разумных решений, разумных развязок. Различные версии этого плана – это переговорный момент", – цитирует дипломата ТАСС.

Как напомнил Рябков, позиция России касается различных аспектов нынешней ситуации и замыкается на первопричине кризиса. При этом, по словам замминистра, элементы, обсуждаемые на Аляске, представляют компромиссные решения.

"Это вот та база, по которой мы будем сверяться, когда изучим и продолжим обсуждение версии, которая сейчас на столе или будет на столе", – сказал замглавы ведомства.

20 ноября был представлен мирный план США по Украине. Позже американская и украинская делегации встретились в Женеве для его согласования. Изначально в документе было 28 пунктов, однако после проведенных консультаций их число сократилось до 22.

Ожидается, что окончательное утверждение плана пройдет в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.

