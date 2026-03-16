NDTV: в Таиланде женщина предложила любовнице мужа платить за него 920 долларов в месяц

В Таиланде жена полицейского, узнав о его длительной связи на стороне, предложила любовнице не развод, а "аренду" мужа за 920 долларов в месяц, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на NDTV.

Как пишет газета, женщина, назвавшаяся Кхун Кванг, рассказала, что ее муж долгое время состоял в отношениях с другой женщиной и в итоге переехал к ней.

По ее словам, все началось в середине прошлого года, когда Кванг заметила незнакомку, которая активно следила за мужем в соцсетях и просматривала ее страницы. Вскоре поведение супруга изменилось – он начал поздно возвращаться домой и часто не отвечал на звонки.

Кульминация наступила, когда однажды ночью ее муж вернулся около часа ночи и заявил, что хочет уйти из семьи, оставив жене и ребенку дом, машину и долги. Чтобы проверить подозрения, Кванг наняла частного детектива – в первый же день выяснилось, что муж посещал дом, где, предположительно, живет любовница.

Жена потребовала разговора, и муж признался: любовница знала о его семье, но не готова брать на себя финансовые обязательства в случае развода. Некоторое время он жил с семьей, но позже снова признался, что не может разорвать отношения с любовницей.

Тогда Кванг предложила сохранить брак, если любовница будет платить 920 долларов в месяц за возможность жить с ее мужем, назвав это "арендой". По словам женщины, та согласилась, заявив, что деньги не проблема. Однако сам мужчина отверг эту идею.

Юрист Пэт Анусорн Асурапонг пояснил, что такой "договор" не имеет юридической силы в Таиланде, так как противоречит принципу моногамии и общественному порядку.

Ранее высокий суд штата Гуджарат в Индии признал законным развод мужа с женой из-за ее строгой саттвической диеты. Было установлено, что отказ женщины употреблять еду с луком и чесноком по религиозным убеждениям стал для мужа формой психологического давления.