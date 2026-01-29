AFP: Франция планирует законодательно отказаться от понятия супружеского долга

Фото: 123RF.com/deagreez

Франция планирует на законодательном уровне отказаться от концепции супружеского долга, сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство AFP.

Согласно новому законопроекту, сожительство не будет накладывать на партнеров никаких юридических обязательств в интимной сфере. По данным AFP, эту инициативу, направленную на приведение законодательства в соответствие с современными представлениями о личной свободе и согласии, предположительно, поддержит Национальное собрание.

В действующем Кодексе Франции термин "супружеский долг" не упоминается напрямую. Однако некоторые суды трактовали обязанность "совместно вести семейную жизнь" как подразумевающую сексуальные отношения между супругами.

Этот правовой пробел привлек широкое внимание в важном судебном прецеденте 2019 года, решение по которому в январе 2025 года было отменено Европейским судом по правам человека.

Ранее сообщалось, что термины "муж" и "жена" будут исключены из свидетельств о браке в Польше, их заменят обозначениями "первый супруг" и "второй супруг". Распоряжение о соответствующих изменениях подписал министр Кшиштоф Гавковский.