Экономист Сафонов: процесс сокращения сотрудников в России уже начался

Фото: depositphotos/puhhha

Процесс сокращения сотрудников в России уже начался. Об этом в эфире радио КП заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, отвечая на вопрос, произойдет ли в стране обвал рынка труда.

Эксперт напомнил, что в Москве будут сокращаться на 15% расходы на административно-управленческий персонал. Многие компании также оптимизируют свой штат.

"На первом этапе это прекращение найма. Второй этап – это сокращение количества людей, которые есть в организации, перекладывание нагрузки с одного на второго человека, передача функций в рамках совместительства", – сказал профессор.

Однако, уточнил он, есть положительные факторы, которые сдерживают процесс роста безработицы, – это факторы демографические.

"То есть, с одной стороны, у нас меньшее количество молодых людей выходят на рынок труда, поэтому давление на рынок труда сокращается. Второй момент – это действия властей в части сокращения притока иностранной рабочей силы, когда работодатели российские должны переключаться на российских специалистов", – пояснил Сафонов.

По его мнению, если темпы экономического роста останутся такими, какими их зафиксировал Росстат в начале года, то страна перейдет ко второй полной фазе, которая подразумевает сокращение персонала в большей степени, чем в настоящее время.

Ранее в Госдуме призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить российские компании на предмет возможного сговора в области кадровой и зарплатной политики.

Депутат Яна Лантратова заявила, что работодатели могут согласовывать свою кадровую и зарплатную политику не для конкуренции за квалифицированных специалистов, а для искусственного сдерживания роста зарплаты и ограничения трудовой мобильности граждан.