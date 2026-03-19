Блогер Айза похвасталась похудением мужа благодаря уколам

Блогер Айза Анохина поделилась результатами похудения своего мужа Степана Кузьменко с помощью уколов, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал девушки.

По ее словам, за три месяца курса инъекций препарата для снижения веса его талия уменьшилась на 14 сантиметров – с 95 до 81.

Сама Айза призналась, что такого эффекта не ожидала. Она также успокоила подписчиков – дальше худеть не планируется, теперь в приоритете спорт и привыкание к здоровому питанию.

Блогер вышла замуж за Кузьменко в феврале 2026 года. Избранник младше знаменитости на 10 лет. Он сделал Айзе предложение во время съемок реалити-шоу "Ставка на любовь" и заявил, что хочет прожить с телеведущей счастливую жизнь.